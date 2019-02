Cenk Uguz bezorgt HSC'21 met late treffer gelijkspel bij EVV

HSC'21 heeft vanmiddag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen EVV. In Echt kwam het met 2-0 achter, maar werd het kort voor het einde 2-2.

Al na tien minuten was het raak voor de thuisploeg door een benutte strafschop van Rick van Geenen. Na ruim een half uur scoorde hij opnieuw en bepaalde daarmee de ruststand op 2-0. HSC kwam beter uit de kleedkamer en dat resulteerde een kwartier voor het einde in de aansluitingstreffer van Bas ter Hogt. De Overijsselse ploeg ging alles of niets spelen en nadat invaller Bas Postma al de paal raakte, maakte Cenk Uguz vlak voor tijd de 2-2. In de stand komt HSC op 26 punten uit 21 wedstrijden.

Bekijk hier alle statistieken van HSC na het duel van vanmiddag.

Quick'20

Quick'20 kwam gisteravond al in actie. Het won met 4-1 en deed goede zaken in de onderste regionen in de stand van de 3e divisie.