Koploper FC Twente wacht "taaie wedstrijd" tegen Jong PSV Marino Pusic (Foto: Pro Shots)

FC Twente neemt het morgenavond in Eindhoven op tegen Jong PSV en dat wordt volgens trainer Marino Pusic 'een taaie wedstrijd'. "Jong PSV is één van de betere en best presterende teams in de eerste divisie. Het is echt een zeer getalenteerd elftal met heel veel individuele kwaliteit. Jongens die gedreven zijn en zich graag willen bewijzen en bulken van talent. Het is een hele goede tegenstander."

Jong PSV is het kalenderjaar prima gestart. Er werd gewonnen van FC Eindhoven, TOP Oss en Dordrecht. Tegen MVV en Jong Ajax werd gelijkgespeeld. De talenten van de PSV staan daardoor op de vierde plek, tien punten achter FC Twente.



"Ik verwacht een pittige wedstrijd, waarin wij diep zullen moeten gaan om kwantitatief het verschil te kunnen maken en een goed resultaat te kunnen behalen. Je moet werkelijk optimaal zijn om tegen dit soort teams maximaal resultaat te halen. Dus ik verwacht een taaie wedstrijd. FC Twente mist drietal FC Twente moet het tegen Jong PSV doen zonder Javier Espinosa, Ricardinho en Jari Oosterwijk. "Espinosa is nog steeds niet fit. Ricardinho is geschorst en Oosterwijk ontbreekt in verband met familie-omstandigheden." Wout Brama, die tegen Sparta ontbrak vanwege een blessure, zit wel weer bij de wedstrijdselectie. Titelfavoriet

Dat de concurrentie vrijdag punten liet liggen en FC Twente daardoor topfavoriet voor de titel lijkt, zorgt bij de trainer niet voor extra druk. "Het is lekker dat we bovenaan staan. Natuurlijk neemt dat bepaalde dingen met zich mee. Maar we hebben er hard voor gewerkt en we staan er niet voor niets. Dus het is aan ons om dat vast te houden en daar gaan we alles aan doen. We richten ons alleen op onze eigen wedstrijden. En wat anderen doen daar kijken we wel met een schuin oog naar, maar uiteindelijk gaat het om onszelf."

Jong PSV – FC Twente begint om 20.00 uur en wordt gespeeld in het Jan Louwers Stadion, de thuishaven van FC Eindhoven. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk en is uitgebreid te beluisteren op Radio Oost.