Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Apollo 8 kan Sliedrecht Sport slechts één set weerstand bieden in bekerfinale Apollo was niet opgewassen tegen Sliedrecht (Foto: Sportfoto-Oost)

De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben niet weten te stunten in de bekerfinale tegen Sliedrecht Sport. Die ploeg was in Zwolle met 3-0 te sterk.

In de eerste set was het verschil tussen de twee ploegen groot. Sliedrecht won met 25-16. In de tweede was de Twentse ploeg dicht bij setwinst, maar die ging met minimaal verschil ook naar Sliedrecht: 25-23. Die vorm wist Apollo niet vast te houden en na de 25-16 kon het feest beginnen bij de ploeg uit Zuid-Holland. Vorig jaar won Sliedrecht ook al van een Overijsselse club in de finale, toen werd Eurosped verslagen. Eerder vanmiddag won Dynamo de finale bij de heren door met 3-1 te winnen van Lycurgus. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33