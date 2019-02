Simpele zege basketballers Landstede bij BAL Weert

De basketballers van Landstede uit Zwolle hebben voor de vijfde keer dit seizoen simpel gewonnen van BAL Weert. In Limburg werd het tijdens het competitieduel 64-94.

Landstede won de eerdere twee ontmoetingen in de competitie al simpel van de hekkensluiter en ook in de beker had het weinig moeite met BAL. Na het eerste kwart nam die ploeg echter nog wel verrassend een voorsprong vanmiddag: 18-16. Bij rust was het echter al 36-49, na drie kwarten 47-79 en uiteindelijk dus 30 punten verschil.

Landstede is tweede in de stand met 40 punten uit 24 duels. ZZ Leiden heeft er ook 40, maar speelde drie duels minder.