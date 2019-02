Praat mee: de terugkeer van de strippenkaart is een stap terug in de tijd

De terugkeer van de strippenkaart is een stap terug in de tijd.

De ouderwetse strippenkaart is na bijna acht jaar weer te vinden in de buurtbus in Overijssel. Reizigers kunnen een 25-strippenkaart kopen om van A naar B te komen in de regio. De strippenkaart is weer geïntroduceerd om reizigers tegemoet te komen die moeite hebben met het reizen met de kaart.

Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen was het al niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij bijvoorbeeld de reguliere bus. Vanaf dit weekend kan dat ook niet meer in de buurtbus. Om reizigers tegemoet te komen die niet zo handig zijn met het betalen met een pinpas of het reizen met een OV-chipkaart, biedt Syntus Overijssel met de strippenkaart een alternatief aan.

