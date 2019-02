Deel dit artikel:













Fietser Vroomshoop komt ongelukkig ten val en moet naar ziekenhuis Vrouw heeft flinke hoofdwond na val Vroomshoop (Foto: Kevin Gerrits/NewsUnited) Vrouw heeft flinke hoofdwond na val Vroomshoop (Foto: Kevin Gerrits/NewsUnited) Vrouw heeft flinke hoofdwond na val Vroomshoop (Foto: Kevin Gerrits/NewsUnited)

Bij een eenzijdig ongeluk op de kruising bij de Puntbrug in Vroomshoop is een fietser ongelukkig ten val gekomen en gewond geraakt. De vrouw is hard gevallen en heeft een fikse hoofdwond opgelopen. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hoofdstraat met de Europasingel. Vermoedelijk is de vrouw tegen de vluchtheuvel gefietst en daarna hard gevallen. Omstanders verleenden de eerste hulp voordat het ambulancepersoneel bij de vrouw was. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33