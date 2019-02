Dalfsen naast Lemelerveld na winst in kraker 2e klasse

Bij de zondagamateurs stond er vanmiddag in de tweede klasse ook een fraaie clash uit de regio op het programma. Lemelerveld tegen Dalfsen.

Met de auto nog geen tien kilometer en ook op de ranglijst van de 2e klasse L Noord zijn de verschillen zeer klein. Dalfsen won en kwam daardoor naast Lemelerveld aan kop. Daniel Godinho Veiga was erbij en maakt de reportage die in de video te zien is.