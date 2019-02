Deel dit artikel:













Jongeman duwt brandende snorfiets weg van tankstation Almelo

Een jongeman heeft vanavond zijn brandende snorfiets weggeduwd van het tankstation aan de Plesmanweg in Almelo. Na het tanken startte hij de motor en daarna vloog de brommer in de brand. De jongen is lichtgewond aan zijn hand geraakt maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens de brandweer heeft de jongen goed gehandeld en is grote schade aan het tankstation voorkomen.