Tientallen bewoners geëvacueerd bij brand in Steenwijk Brand in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Brand in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Brand in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Brand in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Brand in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck)

In een bijgebouw van een appartementencomplex in Steenwijk is vannacht brand uitgebroken. De brand ontstond in een garagebox naast het complex aan de Oostercluft. Tientallen bewoners zijn door de brandweer geëvacueerd.

De brand brak kort voor een uur 's nachts uit, waarna meerdere garageboxen al snel vol rook stonden. De hulpdiensten schaalden snel op naar een zeer grote brand en waren met veel brandweervoertuigen ter plaatse. Rook trok door pand De rook trok vanuit de garageboxen het appartementencomplex in. "Omdat er veel rook vrijkwam, hebben we snel opgeschaald", zegt Laura Burgman van de Veiligheidsregio IJsselland. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een sporthal in Steenwijk. De bewoners - die anti-kraak in het complex woonden - kunnen in de loop van de morgen naar huis. Er is niemand gewond geraakt. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33