Uitspraak rechter: vrouw en kinderen van Almelose hennepverdachte moeten huis uit

Woningcorporatie Beter Wonen voert een zero tolerance beleid en spande daarom het kort geding aan. De 39-jarige echtgenote van de verdachte en vijf kinderen moeten binnen vier weken het huis uit. De 43-jarige verdachte zit vast in afwachting van zijn proces.

Kinderen van bed gelicht

De verdachte, zijn vrouw en de kinderen werden in september vorig jaar van hun bed gelicht tijdens de grootscheepse politieactie in het Nieuwstraatkwartier. Eén van de kinderen keek bij de inval in de loop van een getrokken pistool.

Ze ondergaan nu traumabehandeling. Opmerkelijk genoeg mengde de huisarts van het gezin zich in de hoogoplopende discussie. De medicus was - ondanks het beroepsgeheim - in de bres gesprongen voor het gezin. Ze noemde een uithuiszetting "een drama dat niets oplost."

Verdachte zit vast

De 43-jarige man wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Vorige week deed zijn advocaat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, maar dat werd door de rechtbank afgewezen.

De vrouw is geen verdachte in de zaak. Zij zegt dat ze wist dat haar echtgenoot af en toe hennep gebruikte, maar niet in de woning. Van drugshandel vanuit de woning was volgens haar geen sprake.

In de woning werd geen hennepkwekerij gevonden. De politie ontdekte wél materiaal om te kweken en een bedrag aan contact geld.