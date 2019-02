Deel dit artikel:













In beeld: Steenwijker Modelspoordagen Steenwijker Modelspoordagen (Foto: René Wolf)

Altijd al treinmachinist willen worden, maar heb je er altijd alleen maar naar kunnen fluiten? Of vind je het gewoon gaaf om het vak een keer te beoefenen? Dan zit je tijdens de Steenwijker Modelspoordagen op het juiste spoor, want daar kan je de wereld van treinen - in het klein - bezoeken. De derde editie van dit evenement vond dit weekend plaats in het Rabo Theater de Meenthe in Steenwijk. Van mini-dennen tot het mini-petje van de conducteur, aan elk detail is gedacht. Een modeltreinbouwer kon zijn geluk niet op.

Fotograaf René Wolf was erbij en maakte deze foto's.