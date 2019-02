Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee branden in één nacht in Steenwijk: ook auto vat vlam Twee branden in één nacht in Steenwijk: ook auto vat vlam (Foto: De Vries Media) Twee branden in één nacht in Steenwijk: ook auto vat vlam (Foto: De Vries Media) Twee branden in één nacht in Steenwijk: ook auto vat vlam (Foto: De Vries Media)

In Steenwijk is afgelopen nacht een auto in brand gevlogen. De brand ontstond zo'n vijf uur nadat er brand bij een appartementencomplex was uitgebroken, een paar kilometer verderop. Het is niet bekend wat de oorzaak van de branden is.

Buurtbewoners hielden de brand bij de auto onder controle tot de brandweer er was. De auto raakte beschadigd bij het rechter voorwiel. Niemand raakte gewond. De autobrand ontstond rond 06.00 uur, zo'n vijf uur na de brand bij een appartementencomplex aan de Oostercluft. Hierbij zijn tientallen bewoners door de brandweer geëvacueerd. Ook hierbij raakte niemand gewond. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Tientallen bewoners geëvacueerd bij brand in Steenwijk