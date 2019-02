Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Traumaheli rukt uit voor ongeval met tankwagen in Vriezenveen Traumaheli rukt uit voor ongeval met tankwagen in Vriezenveen (Foto: News United / Bert Kamp)

In Vriezenveen is een botsing gebeurd tussen een tankwagen en een personenauto. Eén slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing gebeurde op de kruising van de Oostermaatweg met de Horstweg. Het is niet bekend welke verwondingen het slachtoffer heeft. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33