OM: Twentse 'Goliath-bende' verdiende miljoenen met online drugshandel

Een vermeende drugsbende met Twentse leden heeft de afgelopen jaren zeker drie miljoen euro verdiend met de handel in speed en xtc op het dark web, een minder toegankelijk internet. Dat zegt justitie over de groep die 'Goliath-bende' wordt genoemd. Verschillende leden werden afgelopen najaar aangehouden, nadat de politie hun onderlinge communicatie had meegelezen via het programma Ironchat.

Vier mannen vormen volgens justitie een drugspoot van de Goliath-bende. Het OM houdt ze verantwoordelijk voor grootschalige drugshandel naar het buitenland. De bestellingen voor de drugs kwamen bij hen binnen via het dark web. Klanten betaalden met bitcoins. Vanuit Enschede, waar de 'computertak' van de bende zat, werden opdrachten gegeven aan opslagpanden in Emmen en Roermond om de drugs over de grens naar Duitsland te brengen.

Schroot

Volgens bronnen verstopten ze de speed en xtc in schrootauto's op een vrachtwagen. In Duitsland werd de drugs dan verpakt in envelopjes om per post naar klanten te versturen. Bij invallen in de opslagpanden in Emmen en Roermond werd afgelopen november ruim honderd kilo aan xtc en speed in beslag genomen. De politie deed er invallen, net nadat er voorraden drugs waren geleverd. Ook werden dure sieraden en vijf auto's meegenomen door de politie.

Goliath

Het opsporingsapparaat kwam de bende op het spoor, doordat ze inzage hadden gekregen in het communicatiemiddel Ironchat. Dat programmaatje stond op telefoons en zorgde ervoor dat er onderling versleutelde berichten konden worden gestuurd. De criminelen waanden zich daardoor onbespied. Afgelopen november maakten politie en justitie bekend dat ze mee hadden gelezen met bijna 260.000 berichten. De operatie draagt de naam Goliath, vandaar de naamgeving aan de bende.

Represailles

De politie moest wel stoppen met meelezen, omdat er represailles in het criminele milieu dreigden. Zo dachten leden van een andere 'drugspoot' van de Goliath- bende dat hun drugspand aan de Enschedese Vlierstraat was verlinkt door Satudarah. Om die rekening te vereffenen waren er al zware wapens en granaten besteld. Twee leden van die groep zijn nog voortvluchtig, drie anderen zitten vast.

Simo D.

De Goliath- groep staat onder leiding van Simo D. Hij zit momenteel vast in een Duitse gevangenis. Ook zijn rechterhand Marcus zit bij de Oosterburen in de cel. Via binnengesmokkelde telefoons hebben ze toch contact kunnen houden met hun groep. Zo heeft Simo volgens justitie zeven moordopdrachten gegeven vanuit de cel. Dat resulteerde in 2017 tot beschietingen in Enschede, Almelo en Gronau. Wonderwel vielen daarbij geen doden, wel zwaargewonden. Ook werd een kapper in Enschede in de brand gestoken.

Kroongetuige

Voor voorgaande moordpogingen zitten twee mannen vast, ze dragen de bijnamen Wolf en Wolfje. Ook zit er een Hengeloër vast voor het bewaren van zware wapens voor de bende. Zo had hij machinegeweren in huis, die omgebouwd konden worden tot granaatwerpers. Hij had de bijbehorende granaten in zijn kamer. Volgens bronnen zijn foto's van deze granaten gebruikt om tegenstanders te bedreigen. Ook een kroongetuige in het onderzoek zou een dergelijke foto hebben gekregen.

Wanneer het eindproces dient tegen de Goliath-bende is nog niet duidelijk.