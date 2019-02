Medewerker gemeente Kampen vervolgd voor dodelijk ongeluk met grasmaaier

De medewerker van de gemeente Kampen die vorig jaar met een maaimachine betrokken was bij een dodelijk ongeluk, waarbij een zesjarig meisje om het leven kwam, wordt vervolgd. Dat heeft burgemeester Koelewijn bekendgemaakt op een persconferentie. Waarvoor de medewerker wordt vervolgd, is niet duidelijk.

Het ongeluk bij een basisschool in Kampen vond in september plaats. De gemeente Kampen neemt maatregelen om een dergelijk ongeluk in de toekomst te voorkomen. De gemeente heeft een intern onderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. Uit het rapport zijn drie aanbevelingen gekomen, die de gemeente overneemt.

Extra veiligheidsmaatregelen

Zo worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de maaimachines, zoals het gebruiken van achteruitrijcamera's en een zwaailamp. Ook worden afspraken gemaakt met scholen over wanneer er gemaaid gaat worden. Zo krijgen scholen een dag van tevoren een melding als er gemaaid gaat worden. Deze maatregelen zijn klaar voordat eind maart het nieuwe maaiseizoen begint.

Daarnaast wordt in kaart gebracht welke opleiding of training er nodig is om met maaimachines - en andere machines - te mogen werken. Ook worden alle wagens van de gemeente onderzocht.

De gemeente Kampen zal de onderzoeksresultaten en aanbevelingen ook delen met andere gemeenten in het land.