Ossenzijler vader en zoon veroordeeld voor drugshandel

Een 76-jarige vader en 29-jarige zoon uit Ossenzijl zijn beiden veroordeeld tot een maandenlange gevangenisstraf voor drugshandel in- en rond hun woonplaats. Omdat ze die tijd al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet terug de cel in.

In het huis van de vader en de zoon aan de Kooijstraat in Ossenzijl werd juni vorig jaar een grote hoeveelheid drugs gevonden. Naast een kleine 2 kilo speed, werden er bijna 900 xtc-pillen en ruim 200 gram hasj gevonden. In de tuin werd in een oude melkbus halfbevroren drugs gevonden.

Zoon Remon was eerder op de dag bij Zuidveen aangehouden met drugs in zijn 45-kilometer autootje. Daar bracht hij vaak bestellingen in rond. Omdat veel buren al langer hadden geklaagd over mogelijke drugsdeals vanuit het huis waar hij woonde, besloot de politie er een inval te doen. Beide heren hebben wekenlang in voorarrest gezeten. Wicher werd door medegedetineerden 'opa' genoemd.

Lieve vrede

Remon dealde vooral om zijn eigen verslaving te kunnen financieren. "Het begon met softdrugs, maar het werd steeds zwaarder." Vader Wicher werd er naar eigen zeggen in meegesleurd. "Om de lieve vrede te bewaren." Zoon Remon was vaak opvliegend en de vader zei hem niet meer aan te kunnen als hij door het lint ging. "Dus ik liet het maar gebeuren."

Moestuin met hennep

Vader Wicher werd al vaker veroordeeld voor drugsdelicten. Zo werden er in de moestuin van Wicher aan de Kalenbergergracht een paar jaar geleden al wietplanten gevonden. Ook werd hij veroordeeld voor hennep in zijn tuin.

Kliniek

Zoon Remon zit inmiddels een half jaar in een verslavingskliniek. "Het gaat veel beter nu", zegt hij. "Ik ben blij dat ik van die troep af ben. Ik wil de rechtbank bedanken dat ze me daar heen hebben gestuurd." Mogelijk verhuist Remon binnenkort naar een begeleid wonen-appartement. Vader Wicher woont inmiddels in een seniorenwoning in Steenwijk. Het huis aan de Kooijstraat staat te koop.