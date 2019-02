In Borne woont 98 procent van de senioren zelfstandig: "Eenzaamheid doet wat met me"

Meneer Even is de tachtig al ruim gepasseerd, maar hij voelt zich nog goed. Zo doet hij zelf het huishouden. "Ik krijg wel eens in de twee weken huishoudelijke hulp, soms laat ik weleens wat liggen", verklapt hij.



Ook het koken doet hij zelf. "Niet altijd hoor. Gelukkig is de chinees dichtbij." Maar Even moet ook sommige dingen laten, met frisse tegenzin overigens.





Nadelen heeft het thuis blijven wonen ook. "Als je iets wilt delen met een ander dan kun je die niet zo makkelijk vinden. Of je moet bellen. Soms bel ik dan Jaap, mijn zoon." Die eenzaamheid beschouwt Even als het grootste nadeel.



Maar mocht er iets gebeuren, dan wordt hij niet aan zijn lot overgelaten. Bij een geval van nood kan hij op een alarmknop drukken. Een verpleegkundige komt dan langs om hem te helpen.



Even redt zich dus uitstekend in zijn eentje. Lichamelijk kan de 86-jarige nog prima mee en ook de geest is helder. Gelukkig maar, want het is soms improviseren in je eentje.



Borne

Borne kent meer ouderen zoals Fer Even. Van deze senioren woont 98,3 procent nog zelfstandig. Dat is flink hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, is de afgelopen jaren fors gegroeid. Zorgelijk vindt het Sociaal Cultureel Planbureau: "Er zijn niet genoeg passende woningen."



Vergrijzing

Twintig jaar geleden woonde zo'n 85 procent van de 75-plussers zelfstandig. De groei komt mede door de vergrijzing: Nederland telt steeds meer 75-plussers.

Eind vorig jaar maakte minister De Jonge (VWS) 340 miljoen euro vrij voor thuiswonende ouderen. Dat geld gaat onder andere naar (de ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers. De Jonge schrijft dat bij de algemene plannen die er zijn voor meer woningen (de nationale woonagenda) 'ook voldoende aanbod van geschikte of aanpasbare woningen en de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen' voor ouderen past.



Landelijk gemiddelde

Wil je weten hoe veel ouderen in jouw gemeente nog zelfstandig wonen? Kijk dan hier:

Landelijk gezien woont 92 procent van de ouderen nog altijd zelfstandig. Het gaat om bijna 1,3 miljoen 75-plussers die op zichzelf wonen, tegenover zo'n 106 duizend ouderen die in een verzorgingshuis of andere instelling verblijven.