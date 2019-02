Brabander veroordeeld voor drugslab Schuinesloot, boer gaat vrijuit

In het drugslab in Schuinesloot stond 20.000 liter aan chemicaliën op drugs te maken (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Voor betrokkenheid bij een gigantisch drugslab in Schuinesloot is een Brabander veroordeeld tot drie jaar cel. Die straf was ook tegen hem geëist. Een andere verdachte, de eigenaar van de boerderij waar het drugslab werd ontdekt, is vrijgesproken van betrokkenheid bij dat lab. Hij heeft wel één week celstraf opgelegd gekregen voor verboden wapenbezit. Tegen hem was anderhalf jaar gevangenisstraf geëist.

Het drugslab aan de Elimmerweg werd in juni ontdekt in een schuur achter een paardenhouderij. Er stond 20.000 liter aan chemicaliën, geschikt om speed mee te maken. Volgens het OM was het lab zeer professioneel opgezet en kon er met gemak 800.000 euro per maand mee verdiend worden. Het lab zou enkele maanden hebben gedraaid.

Lab-pak

De veroordeelde Brabander heeft altijd gezegd dat hij op de avond van de inval er 'alleen maar was om schoon te maken'. Hij werd middenin de nacht aangehouden bij een tankstation in Slagharen. Hij had naar eigen zeggen 'lopen dolen in de buurt' en had zijn laboratorium-pak nog aan.

De eigenaar van de schuur ontkent dat hij geweten heeft van een drugslab. Hij zegt niet beter te hebben geweten dan dat er verfresten van oud ijzer werden afgeweekt. Medewerkers van 'het lab' zouden dat ook aan hem hebben laten zien.

Brabantse methode

Dat klinkt niet onlogisch, want zo doen drugscriminelen dat vaker. Ze doen net alsof er een legitiem bedrijf zit en slepen allerlei producten af en aan. Het wordt wel de 'Brabantse methode' genoemd. Brabant staat bekend om z'n vele drugscriminaliteit. Maar omdat het opsporingsapparaat vol inzet op de bestrijding ervan, kiezen criminele andere plekken om zich te vestigen.

Voor het drugslab in Schuinesloot heeft het OM nog een verdachte, tevens een Brabander. Het proces tegen hem moet nog gevoerd worden. Justitie heeft al wel aangekondigd een jarenlange gevangenisstraf tegen hem te gaan eisen.