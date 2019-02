Het is ze gelukt, de Toet'nbloazers uit Borne hebben hun startbewijs voor de Twentse optocht binnen

En daar zijn de wagenbouwers ontzettend blij mee en trots op.

De bouw van de praalwagen (Foto: de Toet'nbloazers)

Ultieme doel

"We hebben maanden gewerkt aan onze praalwagen en ons doel was, ook dit jaar weer, de deelname aan de Twentse Carnavalsoptocht. Wanneer dan eindelijk het sein op groen gaat, dan is dat een mega opluchting", aldus Pim Schuurman van de Toet'nbloazers.

Vorig jaar de primeur

Vorig jaar deden de Bornenaren voor het eerst mee aan de optocht in Oldenzaal. Voor de grote groep wagenbouwers was dit een hoogtepunt van het carnavalsseizoen van 2018. Zelfs Rob Welten, burgemeester van Borne, was één van de lopers in de loopgroep behorende bij de wagen. Het thema van vorig jaar was de brandweer. Het geheel werd beloond met een 14e plaats.

Smaakte naar meer

"Na de deelname van vorig jaar was het niet vanzelfsprekend dat wij ook dit jaar weer mee mochten doen. Een startbewijs voor de Twentse Carnavalsoptocht moet écht verdiend worden. Gedurende het bouwproces komt de Technische Commissie van c.v. de Kadolstermennekes, de organiserende vereniging, de praalwagen controleren. Ze kijken naar diverse zaken, de constructie van de wagen, het thema, de kleding van de loopcommissie en ga zo maar door", aldus Schuurman.

De bouw van de praalwagen (Foto: de Toet'nbloazers)

Het is gelukt!

"Afgelopen zaterdag kwamen ze nog één keer de wagen bekijken, daarna zou het oordeel volgen. En .... positief, we hebben een startbewijs!

Carnavalsvereniging de Toet'nbloazers is er weer bij, met startnummer 41. En daar zijn we met zijn allen mega, mega trots op!".

Naast de Twentse Optocht die op zondag 3 maart wordt gehouden in Oldenzaal, is de praalwagen van carnavalsvereniging de Toet’nbloazers ook te zien in de Bornse Carnavalsoptocht. Deze wordt gehouden op zaterdag 2 maart en begint om 13.30 uur in het centrum van Borne.

De bouw van de praalwagen (Foto: de Toet'nbloazers)