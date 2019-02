Verbouwing winkelcentrum Vijfhoek in Oldenzaal moet volgend jaar klaar zijn

Winkelcentrum In den Vijfhoek in Oldenzaal moet volgend jaar zomer helemaal zijn opgeknapt. Dat kregen tientallen belangstellenden vanavond te horen tijdens een informatie-avond.

Er wordt al vele jaren gesproken over het opknappen van In den Vijfhoek, in de volksmond beter bekend als de Vijfhoek. Volgens de ondernemer van de drankenwinkel is het al zeker sinds 2000 aan de orde. "Ik heb al heel wat plannen en tekeningen voorbij zien komen."

Vier fasen

Nog deze maand beginnen de eerste voorbereidende werkzaamheden. Die hebben onder meer te maken met de komst van een vestiging van de Action. Daarna wordt het winkelcentrum in vier fasen aangepakt. De winkels blijven gedurende de werkzaamheden gewoon open.

Onderdeel van de aanpak van de Vijfhoek is de komst van de bibliotheek. Die is nu nog gevestigd tegenover het gemeentehuis, maar verhuist naar het winkelcentrum. Veel betrokkenen verwachten daardoor dat de aantrekkingskracht nog groter wordt.

Historisch stratenpatroon

Het is de bedoeling het historisch stratenpatroon rond het winkelcentrum in ere te herstellen. Er wordt een verbinding tussen Hofstraat en Langestraat gecreëerd en daarbij wordt een opening richting Deurningerstraat mogelijk.

Woningbouwvereniging WBO gaat aan de gang met de woningen boven de Vijfhoek. Er worden onder meer energiebesparende maatregelen genomen en ook wordt ervoor gezorgd dat de veel voorkomende lekkages tot het verleden gaan behoren. De openbare parkeerplaatsen op 'het dak' verdwijnen.

Buitenruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de buitenruimte, parkeerplaatsen en het singelpark. Ook daarmee zal binnen afzienbare tijd worden begonnen.

Wethouder Alida Renkema weet niet de hoeveelste wethouder ze is die het dossier Vijfhoek in de portefeuille heeft. "Maar ik ben blij dat we nu zo ver zijn. De afgelopen tijd zijn heel veel dominosteentje opgezet en we beginnen die nu om te gooien. Alleen maar mooi nieuws vanavond."