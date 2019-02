Reconstructie van Geert Groote waakt nu over zijn eigen bibliotheek

Bezoekers van het Geert Groote Huis (GGH) in de Deventer binnenstad kunnen nu ook gebruik maken van een bibliotheek met boeken over Geert Groote.

Zo'n 400 boeken zijn in het museum samengebracht. En dat is volgens Theo van Leeuwen, één van de inrichters van de bibliotheek, bijzonder. "Ik denk dat dit de grootste verzameling van boeken over Geert Groote is."

Sobere levenswijze

Geert Groote wordt gezien als de grootste Deventenaar aller tijden. Hij is de grondlegger van de moderne devotie in de 14e eeuw. Met zijn leer verzette Groote zich tegen allerlei misstanden. Hij predikte vooral een sobere levenswijze. En verzette zich bijvoorbeeld tegen priesters die er een huishoudster op na hielden die niet enkel en alleen voor de schoonmaak werd ingezet.

Het Geert Grote Huis is blij met de nieuwe bibliotheek. Woordvoerder Robien van Ee: "Het verrijkt ons museum enorm. We kunnen bezoekers nu naast informatie ook diepgang bieden."

Museumkaart

Het GGH is inmiddels officieel geregistreerd als museum. Het is de bedoeling dat het GGH vanaf juli dit jaar ook is aangesloten bij de museumkaart. Van Ee: "We hopen dat we daardoor heel veel meer bezoekers zullen trekken."