Geldverspilling? Nieuw ecoduct A35 waarschijnlijk te smal voor ree

De zandzakken voor de bouw van het ecoduct Oudste Grond, tussen de natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld, liggen klaar. Door de uitspraak van de rechter ligt de bouw stil, maar vaststaat dat het ecoduct twaalf meter breed wordt.

Te smal

In feite is dat te smal, als je naar Van der Grift luistert. "Het ligt onder de adviesbreedte van vijftien meter breed, wat in de handboeken staat, zeg maar. En dat vinden wij bij Wageningen Environmental Research eigenlijk nog te smal, omdat we in onderzoek hebben gezien dat een ree dan zo'n ecoduct gaat mijden."

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten goede ervaringen te hebben met ecoducten van dergelijke afmetingen, de dieren zouden er gebruik van maken. Eigenlijk is het vooral belangrijk wat je wilt bereiken met een ecoduct, vertelt Van der Grift. "Wil je dat een dier een enkele keer per jaar oversteekt, of wil je dat dieren regelmatig uitwisselen? Of is het juist belangrijk dat het aantal aanrijdingen met wild daalt?"

Miljoenen

Overijssel telt vijf ecoducten, die grofweg zo'n drie tot acht miljoen euro gekost hebben om te bouwen. Hoognodig zijn ze om de leefgebieden van diersoorten zoals de ree en das aan elkaar te verbinden, aldus ecologen. Die leefgebieden werden de afgelopen decennia namelijk veel kleiner door onze drang naar mobiliteit, snelwegen en provinciale wegen doorkruisen ze en zijn voor een dier vaak een onneembaar obstakel.

Overijssel telt vijf ecoducten (Foto: RTV Oost/Marc Willighagen)

Op de N35 bij Nijverdal bijvoorbeeld, daar razen de vrachtwagens en forenzen voorbij. Afwisselend hoor je het gefluit van vogels en andere rustgevende bosgeluiden en het gehuil van voortrazende truckers. Niet echt een prettige plek voor een schuw dier als een ree of das. Gelukkig is daar het ecoduct Twilhaar, gebouwd in 2011 voor miljoenen euro's. Bewezen is dat verschillende dieren er - dankbaar - gebruik van maken.

Mooi zou je denken, maar daarmee ben je er nog niet, aldus onderzoeker Van der Grift. Hij kijkt naar het imposante ecoduct gebouwd van grijze betonblokken. "Ik gok dat deze zo'n dertig meter breed is." We moeten hem niet verkeerd begrijpen, hij is zéker voor ecoducten. "Ze zijn echt nodig. Helaas weten we nog niet precies of hiermee alle problemen zijn opgelost."

Inteelt

Hiermee doelt de onderzoeker bijvoorbeeld op de genetische uitwisseling die ontstaat tussen de verschillende dierpopulaties aan beide zijden van de desbetreffende weg. "Je wilt zeg maar het tegenovergestelde van inteelt." Daarvoor is het niet voldoende om te tellen of er dieren gebruik maken van het ecoduct, maar moet er bijvoorbeeld DNA-onderzoek gedaan worden.

Van der Grift, verbonden aan onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research, richt zijn onderzoek vooral op de effectiviteit van ecoducten. Helemaal objectief is hij misschien niet, maar toch is hij ervan overtuigd dat er veel geleerd kan worden door onderzoek. "Bijvoorbeeld hier in Nijverdal, daar heb je de bijzondere combinatie van een ecoduct over de N35 en een ecopassage onder het spoor door. Het zou goed zijn om te kijken welk effect dat heeft."

Hij pleit voor kwalitatief beter onderzoek. "Het zou bij elk ecoduct goed zijn om te kijken of de doelen die men eerder in gedachten had, het leefgebied vergroten, het aantal aanrijdingen te verminderen, of dat doel behaald is."

Hervatten bouw

Wanneer de bouw van het ecoduct Oudste Grond over de A35 verdergaat, is nog niet duidelijk. Eind mei is volgens Rijkswaterstaat opnieuw uitspraak gedaan over bezwaren van omwonenden waardoor de bouwer ongeveer half juli verder zou kunnen met de werkzaamheden. Nog niet duidelijk is of dat in de planning van de bouwer past.

Ecoduct Twilhaar bij Nijverdal (Foto: RTV Oost/Marc Willighagen)