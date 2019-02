‘Gemeente Deventer klaagt onterecht dat ze niet gehoord werd in zaak Meibergen’

Over uitspraken van de Raad van State kan niet gediscussieerd worden. Dat stelt de Raad van State vandaag. De gemeente Deventer deed haar beklag, omdat de Raad geen hoorzitting heeft gehouden in de zaak over de illegale bewoning van enkele bedrijfswoningen aan de Kamperstraat in Deventer. De Raad had in oktober vorig jaar zonder hoorzitting uitspraak gedaan in het geschil met muziekhandel Meibergen.

“We hadden een hoop te vertellen en die kans is ons nu niet geboden”, klaagde een woordvoerder van de gemeente. Voor de Raad was de zaak echter volkomen duidelijk en was een hoorzitting niet meer nodig.

'Geen discussie'

Vandaag kreeg de gemeente te horen dat er over uitspraken van de hoogste rechter in principe niet gediscussieerd kan worden. “Als iedereen dat gaat doen, dan is hier het einde zoek”, aldus een van de staatsraden. Ook overheden kunnen volgens de staatsraad uitspraken van de Raad niet naast zich neerleggen.

De Raad oordeelde in oktober dat de gemeente de bezwaren van muziekhandelaar Hans Meibergen over illegale bewoning van bedrijfswoningen in zijn buurt in behandeling moet nemen. Een poging van de gemeente om hem buitenspel te zetten, werd zo door de Raad afgestraft.

'Twee maten'

Meibergen moest eerder zelf de verhuur van woonruimte boven zijn winkel stopzetten onder dwang van de gemeente. De muziekhandelaar vindt dat de gemeente nu ook andere illegale bewoning in de buurt moet aanpakken. Anders meet de gemeente met twee maten.

Maar de gemeente wil drie illegaal bewoonde bedrijfswoningen niet ontruimen. De bewoners zijn al oud en ze wonen er soms al tientallen jaren. Vorig jaar oordeelde de Raad overigens al dat dit geen reden is om de bewoners te laten zitten.

Volgens de Raad is illegale bewoning een ernstig feit. De Raad doet binnenkort uitspraak over de klacht van de gemeente over de gemiste hoorzitting, maar dat lijkt een formaliteit.