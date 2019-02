Omstreden bewindvoerder AproPlus al in 2014 geweigerd als lid brancheorganisatie

De omstreden bewindvoerder AproPlus blijkt al in 2014 door de brancheorganisatie geweigerd als lid. Het commerciële bureau raakte onlangs in opspraak nadat er aangifte was gedaan van fraude met geld van armlastige cliënten.

Het Achterhoekse bureau beheerde de financiën voor 200 cliënten, van wie circa 70 uit Overijssel. Extra wrang is dat een aantal van hen in het verleden ook al eens op last van de kantonrechter te maken heeft had met een commerciële bewindvoerder die er een chaos van had gemaakt. Door AproPlus werden ze vervolgens alleen maar verder het financiële moeras in gesleurd.



Strenge eisen

Al in 2014 probeerde AproPlus lid te worden van de overkoepelende Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Dat ging volgens directeur Harold de Graaf destijds niet door omdat AproPlus niet de opgevraagde stukken kon aanleveren. De BPBI hanteert volgens de preses strenge toelatingscriteria.

Dat AproPlus niet lid kon worden, wil volgens De Graaf niet zeggen dat er destijds ook al zaken gebeurden die het daglicht niet konden verdragen en dat de huidige problemen dus wellicht voorkomen hadden kunnen worden. "Doordat we die stukken dus niet hadden, konden we ons echter simpelweg geen oordeel over AproPlus vormen. Daarom zijn ze destijds nooit toegelaten tot onze organisatie."



Geroyeerd

Volgens de directeur komt het jaarlijks een handvol keren voor dat commerciële bewindvoerders zich aanmelden, maar geen lid kunnen worden omdat ze de opgevraagde stukken niet kunnen aanleveren. Daarnaast komt het enkele keren per jaar voor dat bureaus worden geroyeerd, onder meer omdat de boekhouding niet op orde is. Soms zijn deze bureaus al jarenlang lid.



De koepelorganisatie BPBI werd in 2004 opgericht en telde aanvankelijk 12 leden. Intussen zijn er dit ruim 400.

Misstanden

Nadat zich in het verleden misstanden voordeden rond bewindvoerders werden in 2014 de landelijke richtlijnen aangescherpt. De nieuwe wet biedt de kantonrechter de mogelijkheid om mensen met schulden onder toezicht te stellen van een bewindvoerder.

Explosieve stijging

Volgens directeur De Graaf is vooral sinds 2014 het aantal commerciële bewindvoerderbureaus explosief gestegen. Intussen zijn er dat ruim 2000.

De affaire rond AproPlus vormt voor de BPBI geen aanleiding de regels aan te scherpen: "Het hele treurige verhaal rond AproPlus is voor ons juist de bevestiging dat onze hele strenge selectie aan de poort doeltreffend is."



Los van het toezicht door de BPBI houdt het zogeheten Landelijk Kwaliteitsbureau CBM periodieke controles. Daarbij vielen de afgelopen twee jaar 40 tot 50 bewindvoerders door de mand.