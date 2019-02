Gemeente Almelo stopt per 1 maart subsidie ‘casino-zorgbureau’

Zorgbureau Victorie kwam in het nieuws omdat de directrice honderden keren in het casino zet (Foto: RTV Oost)

De gemeente Almelo stopt per 1 maart de subsidie aan het omstreden zorgbureau Victorie. Het bureau kwam in het nieuws omdat uit onderzoek door de sociale recherche bleek dat er tonnen aan subsidies zijn verdwenen, terwijl directrice Nina B. veelvuldig in het casino was te vinden.

Behalve dat directrice Nina B. tussen december 2015 en april 2018 in totaal 703 keer zelf een gokje waagde, deed ze dat 115 keer met dezelfde cliënt. Onderzocht wordt nu onder meer of de verdwenen tonnen zijn vergokt. De gemeente Almelo heeft intussen aangifte gedaan van zorgfraude.

Ook bleek dat de directrice geld gebruikte om de cliënten voor zich te winnen. Dat gebeurde onder meer met dure cadeaus, waaronder een Louis Vuitton-tasje en een van de cliënten onderging een borstvergroting met zorggeld.

Nadat de zaak aan het licht kwam, besloot de gemeente Almelo de samenwerking op te zeggen en de subsidie te beëindigen. Maandag werd bekend dat deze gemeentelijke subsidies per 1 maart komen te vervallen.



In beroep

Victorie heeft overigens bezwaar aangetekend tegen het gemeentelijke besluit de samenwerking te beëindigen. De komende twaalf weken wordt onder meer een hoorzitting gehouden, waarin de directrice haar grieven kenbaar kan maken. Vervolgens neemt het college een besluit hierover.

Onduidelijk is hoe het nu verder moet met de probleemjongeren die worden opgevangen bij het inloophuis aan de Ootmarsumsestraat. Victorie zou die opvang uit eigen middelen of via eventuele andere subsidies kunnen financieren. “Maar niet meer met subsidie van de gemeente, want die komt dus per 1 maart te vervallen”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Los van de gemeenten Almelo en Hof van Twente, die de samenwerking met Victorie hebben opgezegd, komt dit 'casino-zorgbureau' mogelijk nog wel in aanmerking voor subsidie via Samen14, het overkoepelende samenwerkingsverband van Twentse gemeenten.

Bij Samen14 had Victorie namelijk de eerste selectieronde overleefd van het zogenoemde barrièremodel, bedoeld om 'zorgcowboys' te weren. Samen14 is echter nog bezig met vervolgonderzoek naar Victorie. Dit is nog niet afgerond.