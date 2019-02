Merlijn (20) uit Deventer tekent voor tienduizenden volgers op Instagram

Op haar Instagram-account Komkommermeisje post ze om de dag een schets, tekening of schilderij. Deze maakt ze in haar woonkamer, aan een grote houten tafel vol verfvlekken. De tekeningen worden bekeken door mensen van over de hele wereld.

Van jongs af aan

Merlijn tekent al vanaf dat ze klein is. “Ik ben altijd al aan het tekenen. Het klinkt misschien cliché maar ik teken al sinds ik een potlood of pen vast kan houden”, vertelt Merlijn.



Na de middelbare school wilde Merlijn iets creatiefs gaan doen. Ze schreef zich in voor de opleiding Media Design in Zwolle. Om daar toegelaten te worden moest ze een portfolio laten zien. “Om mij hier op voor te bereiden ben ik ontzettend veel gaan tekenen en dit ben ik gaan delen op Instagram, zo is het eigenlijk begonnen”, zegt Merlijn.



Komkommermeisje

Het Komkommermeisje is een stripfiguur die Merlijn heeft bedacht toen ze acht jaar was. “Toen ik klein was heb ik een stripfiguurtje bedacht en alles wat ik op een dag had meegemaakt gebeurde vervolgens ook in de tekeningen met Komkommermeisje.” En zo was de naam van haar Instagram-account geboren. “Toen ik een naam voor mijn account moest verzinnen wilde ik iets persoonlijks, iets speels en unieks. Ik dacht terug aan hoe ik ben begonnen met tekenen en moest toen gelijk aan Komkommermeisje denken."

“De reacties op mijn Instagram account zijn ontzettend positief, de motiverende reacties zorgen ervoor dat ik blijf tekenen en steeds meer ga posten. Zo kan ik mezelf ook steeds meer ontwikkelen.”



Klantenkring

Merlijn heeft sinds de start van haar tekenaccount niet alleen een groot aantal volgers opgebouwd, ook heeft ze een klantenkring van over de hele wereld verzamelt. “Ik heb veel contact met andere creatieve mensen van over de hele wereld waar ik soms zelfs samen mee werk.” Zo tekent ze voor klanten uit Engeland, Duitsland, België en Amerika. Ook tekent ze voor het meidenblad Girls.



Toekomstplannen

Wat de toekomstplannen van Merlijn zijn? “Ik hoor ergens deze week of ik ben aangenomen voor de kunstacademie waar ik graag heen wil, ik hoop daar na de zomer heen te mogen. De rest zie ik later wel.”