Twentse Bent Viscaal racet naar de top

Normaal gesproken is Bent het grootste deel van de tijd in het buitenland, maar als hij in Nederland is traint hij in Hezingen, diep in Twente, samen met zijn personal trainer. Afzien, maar het harde werken werpt zijn vruchten af: onlangs maakte Bent de overstap naar de Formule 3, nog maar twee niveaus verwijderd van de Formule 1.

Nederlandse kampioenschappen

Op het aanrecht laat de 19-jarige autocoureur zijn enorme bekers zien die hij de afgelopen jaren bij elkaar sprokkelde. "Ik ben er wel echt trots op. Het begon als hobby ooit, toen ik vijf jaar oud was. Maar naast dat ik kartte, voetbalde ik ook nog. Vooral toen ik Nederlandse kampioenschappen ging doen ben ik vol voor de autosport gegaan." Sinds kort racet hij voor topteam HWA Racelab.

Stormachtige ontwikkeling

Arjen van der Horst traint Bent sinds twee jaar. In die jaren heeft hij een stormachtige ontwikkeling gezien. "Toen hij bij me kwam was het echt nog een jochie, hij moest echt nog heel veel doen. Als je hem nu ziet is dat zo gaaf. Hij heeft body, hij is sterk, hij is volwassen geworden."

Max Verstappen

Nu Bent nog maar twee stappen verwijderd is van het hoogste niveau, komt al snel de vergelijking naar boven met de koning van de Nederlandse Formule 1: Max Verstappen. "Die vraag wordt natuurlijk vaak gesteld, maar ik vergelijk mezelf er niet mee. Maar het is wel begrijpelijk want hij heeft de sport in Nederland wel echt op de kaart gezet. En daar profiteer ik wel echt van."

En de ambitie van Bent? Die laat zich raden: "Over een paar jaar racen op het circuit van Zandvoort of Assen zou natuurlijk geweldig zijn. Wie weet."