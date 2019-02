Programma: HSC tegen Quick, inhaal- en bekervoetbal en volleybalplay-offs

Komende week is een rustige op sportgebied. In veel sporten is er een vrij weekend of een inhaalronde. Hieronder een overzicht van wat er wel op de agenda staat.

Betaald voetbal

Opnieuw komt er een Overijsselse ploeg op vrijdagavond in actie in de eredivisie. Heracles Almelo gaat dan op bezoek bij VVV-Venlo. PEC Zwolle speelt zaterdagavond in eigen huis tegen De Graafschap.

Een stap lager speelt FC Twente vrijdag thuis tegen FC Eindhoven en gaat Go Ahead Eagles zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Nog een divisie lager speelt HHC Hardenberg zaterdag het thuisduel tegen koploper AFC.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal is er komend weekend een inhaalronde, maar door de afgelastingen door de sneeuw wel een bomvolle. In de hoofdklasse B komen vier Overijsselse clubs in actie. Excelsior'31 gaat op bezoek bij AZSV, Staphorst ontvangt Sparta Nijkerk en daarnaast is de Overijsselse derby tussen DETO en Berkum. Deze week is er geen livewedstrijd op TV Oost en Facebook in verband met de Ster van Zwolle die we live uitzenden.

In de 3e divisie op zondag is wel een volledig programma en daarin staat de Overijsselse derby tussen HSC'21 en Quick'20 op het programma. van deze wedstrijd is zondag live-verslag op Radio Oost en zondagavond een samenvatting op TV Oost en online te zien.

In het lagere amateurvoetbal is er naast het inhaalprogramma ook bekervoetbal. Berkum plaatste zich in de Districtsbeker Oost al voor de achtste finales. Deze week komen de andere Overijsselse clubs in actie in de vierde ronde. In Noord zitten er nog drie Overijsselse clubs in het toernooi. Ook zij spelen deze week.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat de tweede speelronde in de play-offs op het programma. PEC Zwolle gaat op bezoek bij ADO Den Haag. Beide ploegen verloren hun eerste duel in de play-offs om de titel. FC Twente is door het oneven aantal van vijf deze ronde vrij.

Handbal

Bij de vrouwen staat de laatste ronde in de reguliere competitie op het programma. Er staat niet veel meer op het spel omdat alle tickets voor de kampioens- en degradatiegroep al verdeeld zijn.

Volleybal

In het volleybal gaan komend weekend de play-offs van start. Topvolleybal Zwolle gaat de strijd tegen degradatie aan. Het zit in een poule met VoCASA en SSS. De nummer laatste degradeert rechtstreeks.

Bij de vrouwen plaatsten Eurosped, Regio Zwolle en Set-Up'65 zich voor de kampioensgroep. Zij gaan met Sliedrecht Sport, VC Sneek en FAST bepalen welke twee ploegen zich voor de finale om de titel plaatsen. Apollo 8 moet met Alterno en US in de degradatiegroep de strijd aan.



Waterpolo

De waterpolodames van Het Ravijn spelen zaterdag het competitieduel in eigen huis tegen Polar Bears, de koploper.

Bekijk hier het volledige programma, de standen en eerdere uitslagen.