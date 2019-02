Expeditie Oost: Koebad-filmpje miljoen keer bekeken, 'Koebad Franky' blijft bescheiden

"Nou, ik voelde 'm wel hoor, die miljoen views", vertelt Timmerman meteen als we aankomen met een taart. Hij is bezig met de voorbereidingen voor een koebad van een liggende koe in Brabant als wij langskomen met de taart. Een klus waar hij de hele dag verder voor uittrekt.

Koebad Franky 'bekend' geworden met filmpje (Foto: RTV Oost)

Bekend, bekender

"Ik krijg ontzettend veel aanvragen. Vooral na jullie filmpje ging het hard. Na jullie zijn andere tv-programma's bij me geweest waardoor ik nóg wat bekender ben in de agrarische sector."

Ondanks toenemende opdrachten voor zijn bedrijf, blijft Timmerman bescheiden. Sterallures? Daar heeft Timmerman geen last van. "Ik ben heus geen bekende Nederlander, hoor", lacht hij. Wel merkt hij dat mensen hem herkennen, wat voorheen niet het geval was.

'Die van het koebad'

"Mensen noemen me wel eens: 'die man van het filmpje van het koebad'. En soms vertellen mensen iets over mijn leven, waarvan ik dan denk: 'huh, hoe weet jíj dat?' Maar als ze later vertellen dat ze me hebben toegevoegd op Facebook, verklaart dat een hoop. Ik krijg zoveel vriendschapsverzoeken dat ik niet goed bij hou wie wie precies is."