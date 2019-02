Zwijgzame Hotske 193 bereidt zich voor op 'miss-verkiezing'

Het is de grootste regionale koe-keuring van Nederland, in de IJsselhallen in Zwolle. De Wintershow wordt voor de zeventiende keer gehouden. Veehouders uit het noorden en oosten zijn er bij en strijden dus onder meer voor die titel van mooiste koe. De koeienkeuring wordt georganiseerd door de gezamenlijke veeteelt-clubs.

Hoe wordt Hotske 193 voorbereid?

Hotske 193 is één van de 230 kandidaten. Veehoudster Annet Koersen uit Dalfsen, die met de koe naar de keuring gaat, is druk met de laatste voorbereidingen. Dat betekent vooral veel schoonmaken. Koeien zijn van nature niet netjes, ze lopen en liggen bijvoorbeeld in hun eigen mest. Met hulp van een koeien-trimster ziet Hotske 193 er weer netjes en strak uit.

Voor Annet is het de eerste keer dat ze meedoet aan de koeienkeuring. De mooie verhalen van andere veehouders die al vaker bij de keuring zijn geweest hebben haar overgehaald. Of ze meteen in de prijzen valt is afwachten: de keuring is morgen, woensdag 20 februari, tussen half 10 's ochtends en half vier 's middags.

Nieuwsgierig? De entree is gratis.