Wolf nu écht terug: wolvin vestigt zich definitief op Veluwe, kans op welpjes

Het is officieel: er heeft zich voor het eerst in meer dan 150 jaar definitief een wolf gevestigd in Nederland. De wolvin leeft op de Noord-Veluwe en heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, aldus de provincie Gelderland.

Er waren al langer signalen van de vestiging van de wolvin. Dat de wolf een half jaar is waargenomen in het gebied, betekent volgens wolvenkenners dat het dier een leefgebied heeft uitgekozen. Daarmee is de vestiging van de wolvin 'officieel'.

Paartje

Ook nieuw is dat er een mannetjeswolf is gesignaleerd. Het dier is geboren bij Eschede in Duitsland. "Dit is het begin van een roedel", zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland.

Eerder waren er al aanwijzingen dat de twee een paartje hadden gevormd. Zo huilden ze samen en werden er in de sneeuw twee wolvensporen naast elkaar gevonden. Met het DNA-bewijs is nu vastgesteld dat de twee een stel zijn.

Lelieveld houdt er rekening mee dat er snel welpjes kunnen komen. Het is op dit moment voor wolven namelijk de periode van voortplanting. "Daarom is ook de geboorte van jonge wolven mogelijk al in mei van dit jaar. Een zwangere buik valt nogal op, dus gaan we ze de komende maanden goed in de gaten houden."

Aanvallen in Overijssel

In oktober trok er nog een wolf door Overijssel. Het dier viel toen meerdere keren schapen aan. Dit was niet voor het eerst dat Overijsselse schapenhouders last hadden van een wolf.

Het omgaan met de wolf is dan ook een balanceeract: aan de ene kant willen veel boeren het liefst van het dier af, aan de andere kant moedigt menig natuurliefhebber de komst van het dier in Nederland juist aan.

Wolvenprotocol

Vorige maand werden boeren, de overheid en natuurorganisaties het eens over een wolvenprotocol. De wolf zal blijvend worden beschermd, maar schade veroorzaakt door wolven zal worden vergoed.

