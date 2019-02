FC Twente verslaat ook Jong PSV en verstevigt koppositie nog verder

FC Twente heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie nog verder verstevigd. De ploeg van trainer Marino Pusic versloeg maandagavond Jong PSV, de enige andere ploeg die nog niet had verloren sinds de winterstop. In het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven werd het 0-2.

De eerste grote mogelijkheid was voor Jong PSV, maar de inzet van Mauro Júnior werd goed gepareerd door doelman Joel Drommel. Een minuut later was het aan de andere kant van het veld wel raak: Aitor Cantalapiedra schoot de bal vanaf rechts in de lange hoek: 0-1. Bij het vieren van de goal toonde hij een ondershirt, waarop een verwijzing naar Jari Oosterwijk stond. De spits ontbrak vanwege familieomstandigheden, maar kreeg een hart onder de riem gestoken door zijn Spaanse ploeggenoot.

Handen vol aan Aboukhlal

In verdedigend opzicht had FC Twente de handen vol aan rechteraanvaller Zakaria Aboukhlal. Hij bezorgde Nacho al vroeg een (makkelijk gegeven) gele kaart en zocht de linksback daarna geregeld op. Toen Nacho een laatste waarschuwing had gekregen van arbiter Van der Eijk, werd hij nog voor rust vervangen door Xandro Schenk. Die liep echter bij zijn eerste verdedigende actie ook tegen een gele kaart aan.

In de tweede helft bleef de dreiging van een Eindhovense treffer aanwezig. Zo werd een vlammend afstandsschot van Aboukhlal onder de lat weggetikt door Drommel en had Twente geluk toen Van der Eijk een overtreding van Michael Maria bestrafte met een vrije schop net buiten de zestien, want het leek erop dat de overtreding ook in het strafschopgebied werd gemaakt.



Penalty

Toen Boere onderuit ging in de zestien van Jong PSV wees diezelfde Van der Eijk wel naar de penaltystip en zoals gebruikelijk werd dat buitenkansje verzilverd door diezelfde Boere: 0-2.

FC Twente maakt dus opnieuw geen fout, daar waar afgelopen vrijdag concurrenten FC Den Bosch en Go Ahead Eagles wel punten verspeelden. De voorsprong van FC Twente is daardoor inmiddels gegroeid naar respectievelijk acht en negen punten.

Jong PSV - FC Twente 0-2

0-1 Cantalapiedra (15)

0-2 Boere (78/pen)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Nacho, Schenk, Boere, Daverveld, Kun

Jong PSV: Roulaux; Wallenburg (Frey/66), Daverveld, Soulas, Kun; Lonwijk (Schoonbrood/77), Mauro Júnior, Verreth; Aboukhlal, Piroe, Daneels (Theunissen/86).

FC Twente: Drommel; Ramos, González, Bijen, Nacho (Schenk/42); Cantalapiedra, Smith (Van der Heyden/85), Brama, Hamdaoui (Maria/54); Friday, Boere.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie en de statistieken van FC Twente.