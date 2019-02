Beloften: PEC Zwolle onderuit bij rentree Dico Koppers, winst voor GA Eagles

Dico Koppers heeft na anderhalf jaar blessureleed zijn rentree gemaakt. De verdediger, die zijn achillespees had afgescheurd, deed maandagavond een half uur mee bij Jong PEC Zwolle in de thuiswedstrijd tegen ADO.

Hij kon niet voorkomen dat de Zwolse beloften tegen de eerste nederlaag van de kampioenspoule aanliepen; ADO was met 2-1 te sterk. Darryl Lachman maakte de enige treffer van PEC in de slotfase, maar het stond toen al 0-2 door doelpunten van Mats van Kins en Sam van Huffel in het laatste half uur. ADO passeert PEC Zwolle nu op de ranglijst.



In poule B hield Jong Go Ahead Eagles wel drie punten over aan de uitwedstrijd tegen Cambuur. Het duel in Leeuwarden eindigde in 1-2. Givan Werkhoven zette de ploeg uit Deventer voor rust op voorsprong en in de tweede helft benutte Daan Boerlage een strafschop namens Jong Cambuur: 1-1. Bruno Andrade werd de matchwinner door in de negentigste minuut - eveneens uit een strafschop - te scoren. De beloften van Go Ahead Eagles hebben nu beide wedstrijden in poule B gewonnen.