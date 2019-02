Brama herinnert zich oude wijsheid van Steve McClaren: "You don't win anything in February"

"Er zijn nog dertien wedstrijden te spelen en 39 punten te verdelen", zo rekent de middenvelder voor. "Een oud-trainer zei ooit: You don't win anything in February", doelend op Steve McClaren. "En in maart zei hij: You don't win anything in March. Daar moeten we ons maar aan vast houden. Maar als we elke wedstrijd echt ingaan om te winnen, dan kunnen we een heel eind komen."

Moeite met Jong-ploegen

Toch had FC Twente het maandagavond nog best lastig met Jong PSV, ondanks de 2-0 zege. "Elke keer tegen de Jong-ploegen hebben we het nog moeilijk gehad. Thuis tegen Ajax is voor iedereen bekend (2-5 nederlaag, red.), maar ook uit bij Jong AZ vond ik ons heel slecht spelen, daar hebben we een beetje gelukkig gewonnen. Tegen Jong PSV wonnen we thuis ook al moeizaam, maar die hebben we nog over de streep kunnen trekken. Vandaag vond ik het wel een stabiele overwinning, maar echt makkelijk was het niet."

Groot gelijk

En Twente kreeg ook een beetje hulp van scheidsrechter Van der Eijk, die geen strafschop gaf aan Jong PSV na een overtreding van Michael Maria. "Voor mijn gevoel was de overtreding er binnen. Ik twijfelde wel, dus ik keek meteen naar de scheids en hij zei: hij begon dáár met vasthouden, dus legde hij de bal erbuiten. Ik zei maar niks, want volgens mij gaat het erom waar hij hem loslaat. Ik heb de scheidsrechter maar groot gelijk gegeven."