Minder scholieren in Overijssel blijven langdurig thuis zitten

In Hengelo, Almelo, Deventer en Enschede zaten afgelopen schooljaar de minste leerplichtige jongeren langer dan drie maanden thuis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de 36 grootste gemeenten. Overijssel kan de beste cijfers overleggen in vergelijking met andere provincies.

Het gaat om scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs en op het mbo die langdurig ongeoorloofd afwezig waren of helemaal niet stonden ingeschreven op een school. Voor deze kinderen was er geen passend aanbod voor onderwijs of zorg. Oorzaken voor het thuisblijven zijn onder meer psychiatrische problemen, gedragsproblemen of een complexe thuissituatie.

Minder thuiszitters

In Almelo steeg het aantal thuiszitters iets (van 0,3 naar 0,4 scholieren per 1000 leerplichtigen), maar in Hengelo (van 0,6 naar 0,4), Deventer (van 1,2 naar 0,5) en Enschede (0,8 naar 0,6) was juist een daling te zien. Zwolle volgt op een zevende plaats (1,4 scholieren).

De Overijsselse scores gaan tegen de trend in, want landelijk was er sprake van een stijging. Bijna 4500 leerplichtige jongeren zaten afgelopen schooljaar langer dan drie maanden thuis. Het doel was juist om in 2020 geen enkel leerplichtig kind meer zo lang thuis zou zitten. Minister Slob (Onderwijs) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit doel voor 2020 niet haalbaar is.