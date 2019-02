Komt moordenaar van 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen vrij?

De rechtbank buigt zich over de vraag of H. zonder voorwaarden de straat weer op mag. Vorig jaar besloot de rechter de man al onder voorwaarden vrij te laten.

Eén van die voorwaarden was dat hij zich niet in Kampen mocht vertonen. Ook mocht hij geen alcohol drinken. Verder woonde hij al deels weer bij zijn vrouw -niet meer in Kampen- en werkte hij fulltime.

Naar zolder gesleurd

De 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen werd op 11 juli 2000 tijdens het rondbrengen van folders in haar woonwijk door buurtbewoner Jan H. vastgepakt en naar zolder gesleurd. Daar wilde hij haar misbruiken.

Toen het meisje begon te gillen, wurgde hij haar. Jan H. dumpte het stoffelijk overschot vervolgens in het Revebos tussen Kampen en Dronten, waar zij twee dagen later werd gevonden.

Frettenhaar

Jan H. had zelfs nog meegedaan aan de zoektocht naar het vermiste meisje. De politie kwam hem op het spoor door zijn hobby, hij hield in huis tientallen fretten. Op het lichaam van Maartje werden frettenhaartjes gevonden, zo kon de politie de man linken aan het misdrijf. Daarop bekende hij. Jan H. was al eerder veroordeeld wegens zedenzaken.

Bang voor herhaling

De ouders van Maartje Pieck reageerden vorig jaar al teleurgesteld: "We zagen het al wel aankomen, maar het is toch een flinke klap die we met elkaar moeten verwerken. We kunnen hem nu zomaar tegenkomen. Is het niet in Kampen, dan wel ergens anders."

De familie heeft er geen vertrouwen in dat H., die werd omschreven als psychopaat, genezen is van zijn stoornissen. Pieck: "Er zitten nu wel voorwaarden aan zijn vrijlating, maar hij wordt echt niet de hele tijd aan het handje gehouden. We hopen van harte dat er geen nieuwe slachtoffers gaan vallen."