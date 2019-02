Al meer dan 1200 handtekeningen voor petitie Speelgoedmuseum in Deventer

Museumorganisatie Deventer Verhaal is overweldigd door de steun voor de petitie 'Ik teken voor het Speelgoedmuseum'. Na drie dagen hebben al meer dan duizend mensen de petitie ondertekend. Deventer Verhaal is de actie gestart, omdat het vreest dat het Speelgoedmuseum de dupe wordt van onder meer het Viking-dossier.

De bouw van het theater kost miljoenen extra dan gepland. Deventer Verhaal vreest dat er in de nieuwe Cultuurvisie geen geld meer is voor het museum. "Met deze petitie willen we het belang van het Speelgoedmuseum voor Deventer onderstrepen", schrijft Deventer Verhaal.

'Zorgen'

Het Speelgoedmuseum is al sinds 1932 in Deventer gevestigd. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers. "We krijgen veel vragen van mensen die zich zorgen maken over het voortbestaan van het museum", vertelt museummedewerker Sonja van Duuren.

"We hebben met zijn allen besloten om in actie te komen voor ons museum en we krijgen nu veel steun. Kinderen, ouders en grootouders tekenen de petitie en de steunbetuigingen komen uit het hele land."

'Speelgoed is ook cultuur'

"Speelgoed is óók cultuur, dat wordt soms vergeten", vertelt directeur Garrelt Verhoeven. "Speelgoed vormt een belangrijk deel van onze cultuurgeschiedenis en het Speelgoedmuseum neemt daarmee een unieke plaats in binnen het museale veld."