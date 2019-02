Rob Welten voorgedragen als nieuwe burgemeester Haaksbergen

Rob Welten wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Haaksbergen. Hij is vanavond voorgedragen tijdens een speciale raadsvergadering. Rob Welten, nu burgemeester van Borne, volgt Gerrit Jan Kok op, die waarnemend burgemeester was nadat Hans Gerritsen in mei 2015 vertrok vanwege zijn rol bij het monstertruckdrama.

In de nasleep na het monstertruckdrama, waarbij drie mensen omkwamen en tientallen gewonden vielen, lag toenmalig burgemeester Gerritsen onder vuur na het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarin werd felle kritiek geuit op zijn functioneren. Zo zou Gerritsen niet voldoende betrokken zijn bij het verlenen van de vergunning.

Sinds de zomer van 2015 was Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester. Het was al duidelijk dat hij niet tot de sollicitanten behoorde.

29 kandidaten

In totaal hadden 29 kandidaten zich gemeld voor de vacature. Van hen waren zes vrouw. Dertien van de kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

Welten

Rob Welten is een CDA politicus en heeft al een lange loopbaan in functies in het openbaar bestuur achter de rug. Zo was Welten van 2003 tot 2006 hoofd bestuurlijke zaken van de Friese gemeente Weststellingwerf en daarnaast lid en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel. In 2006 werd hij wethouder in Oldenzaal en drie jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van Borne.

Rob Welten is vanavond voorgedragen als nieuwe burgemeester. De werkelijke benoeming gebeurt uiteindelijk door de Kroon: de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Meestal is die benoeming een hamerstuk.

Vertrek wethouder

De benoeming komt op een dag dat het rommelt binnen het college van Haaksbergen. Wethouder Samenleving en Duurzaamheid Arja ten Thije kondigde haar vertrek aan, omdat er kritiek was op haar manier van communiceren.