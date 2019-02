Skiere pinkies (M/V) gezocht: werving Boeren en Boerinnen Kalender maakt vliegende start

De afgelopen dagen gingen er twee berichten de deur uit op Facebook, vertelt Kauffman van het Deventerse Claim Your Aim - het bedrijf achter de Boeren en Boerinnen Kalender. Want: "We zijn weer op zoek."



Het leeft echt

De oproep was niet aan dovemansoren gericht, vertelt Kauffman. "Na dat ene berichtje hebben al 124 meiden zichzelf aangemeld. Onvoorstelbaar! En het is mooi om te zien hoe zo'n bericht het doet op Facebook. Het wordt veel gedeeld, iedereen tagt elkaar. Het leeft echt."



De interesse bij de mannen blijft wat dat betreft nog wat achter, merkt Kauffman. "Daar zijn we vorig jaar mee begonnen en die kalender werd heel goed ontvangen. Maar je merkt dat mannen terughoudender zijn om zich aan te melden."



Jurre Bosgoed tussen de Overijsselse boerinnen van 2018 (Foto: RTV Oost)

Uiteindelijk meldden vorig jaar zo'n 125 mannen zich aan om in een sexy pose op de kalender te komen, nu staat de teller op 20. Genoeg om een kalender te maken, stelt Kauffman: "We hebben vijftien modellen per kalender nodig, dus we kunnen in principe beginnen. Maar dat gaan we niet doen hoor, we zoeken nog even door. We willen wel de beste keuze hebben voor onze kalenders."

Het is dus de crème de la crème van agrarisch Nederland die uiteindelijk terug te zien is op de kalenders. Zoals Jurre Bosgoed uit Denekamp. Hij stond vorig jaar als enige Overijsselse boerenzoon op de eerste editie van 'mannnen-kalender'.



Zijn belangrijkste tip: "Je moet durven. Af en toe gekke poses aannemen, da's wel onnatuurlijk voor een boer. Daar moet je niet bang voor zijn." En ook niet onbelangrijk, lacht hij, is dat je een beetje fit bent: "Afgetraind zijn door het boerenwerk is mooi, maar daarnaast een beetje sporten is niet verkeerd."