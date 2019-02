Eigenaresse casino Giethoorn wil overvallers 'in de ogen kijken'

Een overval op een casino, dat klinkt als een spannende Hollywood-film. "Maar je hebt geen idee wat voor sporen dat nalaat", zegt eigenaresse Agterhuis van casino Playcenter in Giethoorn. Meerdere keren was haar casino doelwit van overvallen en inbraken. Vanmiddag moeten drie verdachten van de laatste overval in november zich voor het eerst bij de rechter verantwoorden. "Ik ga erheen. Ik wil ze in de ogen kijken."

Het was al geen gewone maandag in het Gieterse casino, afgelopen 5 november. De nacht ervoor was er ingebroken. "Alles lag overhoop, wat een rotzooi", zegt eigenaresse Agterhuis. Maar die avond opende de gok-gelegenheid alsnog de deuren. "We waren wel wat gewend." Maar even na middernacht gaan figuurlijk alle alarmbellen rinkelen. Voor het casino lopen drie mannen met capuchons op hun hoofd. Daaronder dragen ze bivakmutsen. In hun hand hebben ze iets dat op een pistool lijkt.

Bigshoppers

"We zagen het op de camerabeelden en waren gelijk op onze hoede", zegt Agterhuis. Precies op dat moment rijdt er een politieauto langs het casino. De surveillerende agenten zien precies dezelfde situatie en gaan over tot actie. Drie jongemannen uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel worden aangehouden. Ze hebben ook twee bigshoppers bij zich, waarschijnlijk voor de buit. "Gelukkig werd deze overval verijdeld", zegt de eigenaresse. "Want het is ook wel eens goed misgegaan en dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Buit

De keer dat het goed mis ging, was in 2013. Toen dwongen vier gemaskerde mannen onder bedreiging van wapens om de kluis te openen. Ze zijn er met een flinke buit vandoor gegaan. "Hoeveel? Dat zeggen we nooit." Het casino had toen nog een ander bewakingssysteem dan nu. "Na die overval hebben we één en ander aangepakt, want zoiets wilden we niet nog eens meemaken. We hebben er psychisch lang last van gehad."

Best beveiligd

Toch werd er sinds die tijd nog meerdere keren ingebroken. "Verschrikkelijk, altijd zo'n rommel." Maar veel opbrengst hebben de inbrekers volgens de eigenaresse niet gehad. "Je denkt toch niet dat hier veel geld ligt? Daarnaast is het inmiddels één van de best beveiligde bedrijven van Nederland. Je bent wel heel stom als je het nu nog eens probeert."

Giethoorn

Of de drie mannen die vandaag voor de rechter komen ook verantwoordelijk zijn voor eerdere inbraken en de gewapende overval weet Agterhuis niet. "Ik ben door de politie niet op de hoogte gehouden van het onderzoek, terwijl ze dat wel hadden beloofd." Ook weet ze niet of er een link tussen de verdachten en Giethoorn is, want één van de drie heeft een kenmerkende Gieterse achternaam. "Dat zegt me niets, maar ik ga wel naar die rechtszitting toe. Ik wil ze in de ogen kunnen kijken."