Deskundigen: tbs moordenaar Maartje Pieck afgerond

Vorig jaar besloot de rechter dat zijn straf en behandeling onder voorwaarden konden worden beëindigd. Eén van die voorwaarden was dat hij zich niet in Kampen mocht vertonen. Ook mocht hij geen alcohol drinken. Verder woont hij het merendeel van de week weer bij zijn vrouw -niet meer in Kampen- en werkt hij fulltime in de metaalsector.

April

Het Openbaar Ministerie wil juist dat zijn tbs met een jaar wordt verlengd. "De tbs moet eerst een jaar voorwaardelijk zijn geschorst, voordat de behandeling definitief kan eindigen. En dat is pas in april, niet eerder." Daarnaast wil justitie graag dat het verbod om in Kampen te komen wordt gehandhaafd.

Naar zolder gesleurd

De 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen werd op 11 juli 2000 tijdens het rondbrengen van folders in haar woonwijk door buurtbewoner Jan H. vastgepakt en naar zolder gesleurd. Daar wilde hij haar misbruiken.

Toen het meisje begon te gillen, wurgde hij haar. Jan H. dumpte het stoffelijk overschot vervolgens in het Revebos tussen Kampen en Dronten, waar zij twee dagen later werd gevonden.

Frettenhaar

Jan H. had zelfs nog meegedaan aan de zoektocht naar het vermiste meisje. De politie kwam hem op het spoor door zijn hobby, hij hield in huis tientallen fretten. Op het lichaam van Maartje werden frettenhaartjes gevonden, zo kon de politie de man linken aan het misdrijf. Daarop bekende hij. Jan H. was al eerder veroordeeld wegens zedenzaken.

Veiligheid

De tbs-er voelt zich fijn in zijn huidige regelmatige leven. Hij drinkt niet meer en voelt daar ook geen behoefte toe. Wat hij wel vervelend vindt, is dat hij 1 nacht in de week bij de kliniek moet slapen. Dat is uit veiligheidsoverwegingen. Het adres van zijn vrouw was eerder uitgelekt, dat leidde tot bedreigingen. Vervolgens moest hij het adres van de kliniek gaan gebruiken voor correspondentie, maar dan moet hij er wel minimaal één keer per week zijn.

De nabestaanden van Maartje Pieck hoorden het fnuikend aan. Zij denken dat de positieve houding van Jan H. een act is. Ze houden hun hart vast als hij weer helemaal vrij man zou zijn.