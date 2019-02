Advocaat moordenaar Maartje Pieck: "Cliënt nooit meer terug naar Kampen"

De familieleden van Maartje Pieck uit Kampen hoeven niet bang te zijn dat ze in hun woonplaats oog in oog komen te staan met haar moordenaar. Dat laat de advocaat van Jan H., mr. W. Anker weten: "Mijn cliënt zal er niet meer gaan wonen en ook niet naar Kampen terugkeren. Neemt u dat van mij aan."

Aanvankelijk leek het erop dat vandaag de tbs van Jan H. zou worden beëindigd, maar het Openbaar Ministerie maakte bekend die met een jaar te willen verlengen.



'Puur juridisch verhaal'

Volgens raadsman Anker is dit een puur juridisch verhaal, het gevolg van een enkele jaren geleden ingevoerde wet. Die houdt in dat de tbs eerst een jaar voorwaardelijk moet worden geschorst. Pas daarna kan de behandeling definitief worden stopgezet. De voorwaardelijke schorsing loopt pas medio april af.

“Vandaar dat ik heb bepleit dat de rechter de beslissing over beëindiging twee maanden aanhoudt. Volgens het OM kan dit niet en heeft daarom een jaar verlenging aangevraagd. Ik vind dat nogal rigoureus”, aldus Anker. De rechtbank spreekt zich begin maart uit over het verzoek van Anker.



Geen terugval

Volgens de bekende Friese strafpleiter is er overigens geen enkele sprake van dat zich een terugval in de tbs-behandeling heeft voorgedaan. “Iedereen is het erover eens dat die positief is verlopen en dat er ook geen recidivegevaar meer is. Er is dus geen enkele rimpeling in de vijver.”



De familie van Maartje Pieck heeft eerder onder meer tegenover RTV Oost aangegeven bang te zijn dat ze weer wordt geconfronteerd met Jan H. Volgens advocaat Anker hoeven ze echter niet bang te zijn dat dit op Kamper grondgebied zal gebeuren: “Mijn cliënt gaat niet meer in Kampen wonen en zal er ook niet naar terugkeren. Dat heeft hij telkens te kennen gegeven en daar zal hij zich aan houden. Neemt u dat maar van mij aan.”

Folders rondbrengen

De 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen werd juli 2000 tijdens het rondbrengen van folders in haar woonwijk door buurtbewoner Jan H. vastgepakt en naar zolder gesleurd. Daar wilde hij haar misbruiken. Toen het meisje begon te gillen, wurgde hij haar. Jan H. dumpte het stoffelijk overschot vervolgens in het Revebos tussen Kampen en Dronten, waar zij twee dagen later werd gevonden.

Frettenhaar

Jan H. had zelfs nog meegedaan aan de zoektocht naar het vermiste meisje. De politie kwam hem op het spoor door zijn hobby, hij hield in huis tientallen fretten. Op het lichaam van Maartje werden frettenhaartjes gevonden, zo kon de politie de man linken aan het misdrijf. Daarop bekende hij. Jan H. was al eerder veroordeeld wegens zedenzaken.