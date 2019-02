Celstraffen voor inbrekers Rijssen en Nijverdal

De rechtbank in Almelo heeft twee mannen van 40 en 28 uit Lelystad veroordeeld tot vijf maanden cel omdat ze vorig jaar inbraken in woningen in Rijssen en Nijverdal.

De twee werden aangehouden na een tip dat er werd ingebroken bij een woning aan de Tollensstraat in Nijverdal. In de auto van de twee werd een plastic zak met de buit van twee inbraken in Rijssen gevonden. Daar was in dezelfde nacht ingebroken.

Voor de 40-jarige gaat het nog wel even duren voordat hij op vrije voeten komt. De vijf maanden komen bovenop een straf van drie jaar die hij recent kreeg van de rechter in Groningen voor een serie inbraken in Oost- en Noord-Nederland.