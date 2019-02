Praat mee: Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Kan je niet stemmen? Klik dan hier.

Landelijk gezien woont 92 procent van de ouderen (75-plussers) nog zelfstandig. Twintig jaar geleden woonde zo'n 85 procent van de 75-plussers zelfstandig. Een groei die mede is ontstaan door de vergrijzing. In Overijssel stijgt Borne met 98,3 procent thuiswonende ouderen zelfs flink boven het landelijke gemiddelde uit. Maar is het goed dat meer ouderen zelfstandig blijven wonen? Of brengt het risico's met zich mee?

