Claudius Brummelhuis: 'Al 22 jaar in de optocht, dat schept een band'

"Mijn thema is erop aangepast, 'Al 22 jaar in de optocht, dat schept een band'", aldus Brummelhuis.

De laatste hand ... (Foto: Ronny Langhorst)

Op pad

Verslaggever Esther Rikken ging vandaag samen met Brummelhuis op pad om de laatste attributen in te slaan die zijn thema zullen versterken. "Wauw, het spandoek is mega gaaf geworden, mooier dan ik had gedacht", aldus de enthousiaste optochtloper, terwijl hij binnenloopt bij het beletteringsbedrijf waar hij zijn doek heeft besteld.

Werk aan de winkel

Het karretje waarmee Brummelhuis de optocht gaat lopen, staat zo goed als klaar in de garage bij zijn woning in Denekamp. "Nou ja, zo goed als klaar? Volgens mij mag hier nog wel het een en ander aan gebeuren", aldus Esther Rikken.

Expeditie Oost op bezoek (Foto: Ronny Langhorst)

Genieten

"Absoluut, ik heb mijn uurtjes nog wel nodig. Ik ga mijn best doen want dit jaar zou ik wel graag met de eerste prijs naar huis gaan. Dat is me in die 22 jaar nog nooit gelukt. Wel heb ik twee keer de geinprijs gehaald. Ook mooi hoor, absoluut".

"Hoe dan ook, ik heb er zin in en ga weer met volle teugen genieten", aldus de vrolijke Denekamper.

Team Expeditie Oost op visite (Foto: Ronny Langhorst)