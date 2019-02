Politie vraagt tips over gewelddadige straatroof in Oldenzaal

De politie vraagt uw hulp bij het oplossen van diefstallen in Zwolle, Raalte, Vriezenveen en Almelo. Wie herkent de daders op de camerabeelden? En wie heeft tips over een gewelddadige straatroof in Oldenzaal, een ramkraak in Losser en overvallen in Enschede?

Zwolle – Man steelt pinpas uit fietstas en betaalt hiermee

Een onbekende man steelt op vrijdagmiddag 27 juli 2018 aan de Oldeneelallee in Zwolle uit een fietstas een mobiele telefoon en een pinpas die in de telefoonhoes zit. Hij betaalt vervolgens enkele malen contactloos met deze pas. Wie herkent de man op de camerabeelden? Tips naar gerda.de.boer@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Zwolle – Diefstal parfums uit warenhuis

Op donderdag 13 december 2018 tussen 17.00 en 18.00 uur shopt een onbekende man met een gele tas bij een warenhuis aan de Nieuwstraat in Zwolle. Hij stopt diverse parfums in zijn tas en loopt hiermee de winkel uit zonder te betalen. Wie herkent de man op de beelden? Tips naar marcel.land@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Raalte - Grote hoeveelheid portemonnees gestolen

Op woensdag 28 november 2018 rond 12.30 uur neemt een man tientallen portemonnees weg in een warenhuis aan de Grote Markt in Raalte. Op camerabeelden is te zien hoe de man de portemonnees in zijn tas stopt en het winkelmandje gebruikt om zijn daad ‘buiten beeld’ te houden. Herken je deze man? Tips naar nonnie.boonman@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Vriezenveen – Diefstal smartphones bij inbraak op bedrijventerrein

Zondagnacht 6 januari 2019 rond 03.00 uur wordt er ingebroken bij een bedrijf op het bedrijventerrein aan de Nieuwe Daarlerveenseweg in Vriezenveen. Op de beelden is te zien hoe het licht aanspringt en de twee inbrekers te werk gaan. Hierbij nemen de twee onder andere een grote hoeveelheid telefoons weg. Wie herkent deze personen? Tips naar daniel.dubbink@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Almelo - Diefstal verzorgingsproducten supermarkt

Twee mannen, die vermoedelijk bij elkaar horen, stelen verschillende producten waaronder verzorgingsproducten en luchtverfrissers uit een supermarkt aan de Nieuwstraat in Almelo. Deze 2 mannen gaan op dezelfde wijze te werk. Ze lopen die zaterdag, 12 januari 2019, rond 15.00 uur door de winkel en vullen hun rugtassen met de producten. Ze verlaten de winkel uiteindelijk zonder te betalen en laten een leeg winkelwagentje achter. Wie kent de man op de beelden? Tips naar daniel.dubbink@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Getuigenoproepen:

Oldenzaal – Gewelddadige poging straatroof

Op vrijdag 8 februari 2019 omstreeks 19:30 uur probeert een onbekende man met veel fysiek geweld een vrouw te beroven van haar tas. De vrouw loopt op dat moment ter hoogte van de Dr. Ariënsstraat, achter de woningen van de Deken Scholtenstraat in Oldenzaal. Dankzij het verzet van de vrouw en het horen aankomen van andere mensen vlucht de man weg. Wie heeft iets gezien van deze poging tot beroving? Tips naar opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Losser- Ramkraak bij juwelier

In de vroege ochtend van donderdag 14 februari komen een aantal scooters en een bestelauto voorrijden bij een juwelier aan de Sint Maartenstraat in Losser. Zij plegen vervolgens een ramkraak. Op camerabeelden is te zien dat de scooters aan komen rijden en dat een witte VW-bestelauto vervolgens met de achterkant de gevel van de juwelier ramt. Wie heeft iets gezien van deze ramkraak of kan hierover iets vertellen? Tips naar herald.malenstein@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Enschede – Overval tabakszaak Faberstraat

Op donderdag 14 februari 2019 probeert een jongeman rond 11.00 uur een tabakszaak aan de Faberstraat te overvallen. Hij bedreigt de eigenaresse in de winkel met een mes en eist de kassa te openen. Maar de poging mislukt en de man vlucht richting Florapark. Wie heeft iets gezien van of kan iets vertellen over deze gewapende overval? Of heeft u een camera aan huis en wellicht camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Tips naar christel.van.der.meer@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Enschede – Overval op woning Faradaystraat

Drie mannen overvallen op donderdag 14 februari 2019 rond 18.00 uur een woning aan de Faradaystraat in Enschede. Zij vertrekken na de overval met een flinke buit. De politie is op zoek naar getuigen. Wie heeft die drie mannen gezien in de Faradaystraat? Stond er rond die tijd een auto die er niet thuishoort? Of andere voertuigen? Graag tips via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Tips naar christel.van.der.meer@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl.

Onder de Loep zie je donderdag 21 februari vanaf 17.30 uur om het uur. De uitzending wordt op zondag vanaf 17.40 uur herhaald. Kijk voor alle uitzendtijden in de tv-gids. Alle getoonde beelden zijn terug te kijken op www.youtube.com/onderdeloep.