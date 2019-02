Deelnemers alcoholvrije maand 'Dry January' in Dalfsen in zonnetje gezet

"Het is eigenlijk een gewoonte, een wijntje tijdens het koken of een glas bier zondagmiddag als we gezellig tv kijken. Je hebt niet eens in de gaten dat je onbewust toch nog best wat alcohol drinkt." Hanneke en Carla uit de gemeente Dalfsen hebben als deelnemers van 'Dry January' hun drankgebruik bekeken afgelopen maand.

Beide dames hebben al eerder meegedaan aan zo'n actie-maand en het bevalt goed. "Ik voel mij fitter en slaap beter dan met alcohol. Gek genoeg kijken mensen je vreemd aan als je zegt: 'ik hoef geen wijntje, doe mij maar fris'. Ze vroegen zelfs of ik zwanger was." Hanneke vindt het gek dat ze zich bijna moet verontschuldigen in gezelschap dat ze geen alcohol wil. Ook in restaurants lijkt het wel of de drankenkaart groter is dan de alcoholvrije kant van de kaart.

Carla wilde minderen met alcohol en was al iets eerder begonnen dan januari. "Ik werd gewoon te ziek van de drank en wilde mij beter voelen. Nu de maand is afgelopen ga ik door, anders heb ik alles voor niks gedaan. Met mijn verjaardag heb ik wel een prosecco gehad, maar ik kijk nu anders naar drank."

Bewustwording

De actie 'Dry January' wordt gesteund door welzijnsorganisatie SAAM Welzijn, die de mensen bewuster wil laten zijn van drank. "Er is geen goed of fout als je meedoet aan de campagne. Wat wij hopen is dat mensen nadenken over wanneer ze drinken en waarom ze drinken."

Burgemeester van Lente gaf de beide deelnemers een mooi pakket met een sapje, wat nootjes en chocolade. Ook de burgemeester deed mee aan de alcoholvrije maand januari. "En dan merk je pas dat je soms toch best wel een drankje nuttigt zonder dat je je er van bewust bent. Voor mijzelf was het een goed moment om daar bij stil te staan."