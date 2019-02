130 scheidsrechters op de tribune bij FC Twente - FC Eindhoven

Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (SEO) heeft FC Twente in samenwerking met Sportaal alle leden van de scheidsrechtersvereniging uitgenodigd voor bezoek aan de wedstrijd van de Tukkers.

Voorzitter Hans Reefman van de SEO is verheugd om de wedstrijd met alle leden te gaan bezoeken. "Het is een mooie blijk van waardering. Wij werken intensief samen met zowel Sportaal als FC Twente. Je moet hierbij denken aan het aanstellen van bijvoorbeeld scheidsrechters en assistenten bij oefenwedstrijden van de betaald voetbalclub. Sportaal helpt ons daarnaast enorm met de organisatie van het jubileum. Echte noabers dus."

100 jaar SEO

De geschiedenis van de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken gaat terug tot 23 augustus 1917, toen het toenmalige bestuur van de Twentsche Voetbalbond voor het eerst over een scheidsrechtersvereniging sprak.



Het duurde uiteindelijk tot 7 maart 1919 voordat de Enschedese Scheidsrechtersvereniging werd opgericht. Ruim tien jaar later werd de naam Scheidsrechtersvereniging Enschede veranderd in de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken, in de volksmond de SEO genoemd.

In de loop der jaren is de SEO door heel Enschede gevestigd geweest. Er werd onder meer getraind bij Vosta en op de TH (tegenwoordig de UT), waarna er in 1980 in samenwerking met de KNVB afdeling Twenthe (TVB) een clubgebouw verrees op de huidige locatie aan de Tiemeister in Enschede.

Bekende SEO'ers

Sommige leden van de SEO wisten door te dringen tot de top van het nationale en internationale voetbal, zoals Andries van Leeuwen, Dirk Bongers, Lambert Geerdink, Willem Busschers, Jan Nijhuis, Jan van der Weegen, Wim Kok, Siem Wellinga, Chris Gerritsen, Geert Elzinga en Henk van Ettekoven.

Namen uit het meer recentere verleden zijn Jaap Uilenberg, Bas Nijhuis, Patrick Gerritsen, Patrick Langkamp, Stef Veekamp, Fijke Hoogendijk en Marco Ribbink. De laatstgenoemde promoveerde in 2018 naar het betaald voetbal.