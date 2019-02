Ondernemer uit Dedemsvaart vrijgesproken van hennepteelt in Hoogeveen

Halverwege 2017 werden in een bedrijfspand in Hoogeveen, dat de man tot 1 juli had gehuurd, resten van een hennepkwekerij met 377 planten gevonden. De politie kreeg er begin juli een anonieme brief over. Toen agenten binnenvielen, was de kwekerij al leeggehaald. Er bleek ook te zijn geknoeid met de meterkast.



Huur en onderhuur

De man uit Dedemsvaart huurde het pand tussen mei 2015 en 1 juli 2017. Hij verkocht er jacuzzi’s en houten meubelen. De eigenaar van het pand zei niks van een hennepkwekerij te weten. De huurder die er na de Dedemsvaarter in kwam ook niet, dus kwam de politie bij de 37-jarige man uit.



Hij verklaarde dat hij alleen de ruimten beneden gebruikte en de bovenverdieping had onderverhuurd aan een kennis. Hij beweerde ook dat het niet anders kon dan dat die man stiekem hennep had gekweekt. Maar contactgegevens van hem had de Overijsselaar niet meer en ook de politie kon hem niet vinden.



Geen bewijs

De rechtbank gelooft het verhaal van de man uit Dedemsvaart niet en denkt dat hij zelf de kweker was. Dat hij toch geen straf krijgt, komt omdat op zijn dagvaarding staat dat de hennepkwekerij in werking was tussen 1 mei en 19 juli. Volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor, omdat niet bekend is wanneer de kwekerij is leeggehaald.



Het Openbaar Ministerie had behalve een werkstraf van 180 uur ook geëist dat de man de opbrengst van één oogst moest betalen aan de staat. Het ging om 36.000 euro. Ook daarvan is hij vrijgesproken.

