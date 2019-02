Westerhaarse kat Schuimpje overleeft gifworst en voelt zich weer kiplekker

Niet dat hij nu weer meteen zo gezond als een vis is, maar het gaat weer de goede kant op met de kat Schuimpje. Het dier van een gezin uit Westerhaar werd doodziek na het eten van leverworst die was volgepropt met rattengif. “Maar Schuimpje is nu buiten levensgevaar”, aldus het blije baasje Diana Stevens.

Vorige week waarschuwde de politie in Twenterand eigenaren van honden en katten extra alert te zijn omdat een nog onbekende dierenhater in de buurt van de Webbinkstraat worst met daarin gif had gestrooid.

Schuimpje werd ziek na het eten van de gifworst, waarna het enkele dagen kantje boord was. De kat kreeg drie spuiten en het troeteldiertje van de kinderen-des-huizes - Myrthe (11), Sven (10) en Djayden (7) - knapte gaandeweg weer op.

Schuimpje is koortsvrij en gaat het overleven Baasje Diana

Woensdagochtend stelde baasje Diana vast dat Schuimpje geen koorts meer heeft. “Hij voelt zich duidelijk weer goed. Al zal het nog wel even duren voor hij dusdanig is aangesterkt dat hij weer helemaal de oude is. Maar het belangrijkste is dat Schuimpje het gaat overleven.”



Intussen is de wijkagent nog volop bezig met onderzoek wie de gifworst heeft gestrooid.

Vele tientallen reacties

Woensdagmiddag komt een tv-ploeg van een landelijke omroep filmopnamen maken in Westerhaar. “Het verhaal op de website van RTV Oost is bepaald niet onopgemerkt gebleven”, zegt Diana Stevens. “Het is vele tientallen malen gedeeld en ik kreeg onvoorstelbaar veel reacties.”



Daarop werd er contact met haar opgenomen door EditieNL. “Ik hoop vooral dat mijn verhaal voorkomt dat mensen, die een hekel hebben aan honden en katten, nog weer gifworst strooien. Als ik daarmee ook maar één slachtoffer kan voorkomen, is Schuimpjes afschuwelijke avontuur niet helemaal voor de kat z’n viool geweest.”